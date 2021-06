Paolo Conte, beh, l’ha già citato Michele Fazioli pochi giorni fa. Al rigore di Mbappé, ad ogni modo, i francesi si sono incazzati davvero. Anzi, sono rimasti zitti. Come inebetiti. Storditi da questa Svizzera così audace. E così, una serata di festa si è trasformata in una mezza tragedia. Sportivamente parlando, s’intende. Dal trionfo in Russia tre anni fa al tonfo, clamoroso, di Bucarest. E pazienza se molti transalpini l’hanno confusa e continuano a confonderla con Budapest. In un certo senso, fa parte della tradizionale spocchia francese. Sul 3-1, d’altronde, erano convinti di aver vinto. Di «averla girata» come si dice in gergo.

Francia-Svizzera, vissuta in vacanza, è stata uno spasso. Per noi, va da sé. E se per tutto il giorno Saint-Tropez e l’intero golfo, dove ci troviamo, erano una celebrazione continua del francesismo calcistico fra magliette sfoggiate con orgoglio, discorsi perentori nei bar (affollatissimi) e sfottò («La Svizzera? Ah sì, la fondue...»), ieri a tarda sera a regnare erano il silenzio assoluto e lo stupore. «C’est pas vraiiiii» dicevano alcuni tifosi, intercettati mentre rincasavano fra le viuzze tropezine. Già, non è vero. La Francia dei fenomeni, dei campioni del mondo, di Deschamps che diceva «Petrovic» invece di Petkovic, costretta a ridiscendere sulla terra. In una notte che sembrava, al solito, fantastica per loro, i Galletti. All’improvviso, lo champagne è andato di traverso, come le ostriche e tutti i luoghi comuni che accompagnano i francesi. Sul porto, concentrazione di ricchezza e sciovinismo, è partita la musica. Ma copriva la disperazione calcistica, non le urla di gioia. Qualche belga, passando, ha sorriso. E solidarizzato con gli svizzeri più coraggiosi. Quelli che, al rigore sbagliato, si sono presi champagne e gloria. Con la compostezza tipicamente elvetica, guardandosi attorno nel timore di beccarsi qualche vaffa. Ma anche con la soddisfazione di avergliela messa proprio lì ai francesi. Dove non batte il sole. A prevalere, però, era appunto il silenzio. Interrotto solo dai canti dei gabbiani. Qualcosa di irreale per questa località, che solitamente trasuda passione quando gioca l’Onze. L’undici. La Francia.