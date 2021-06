Antonello Venditti raccontava di uomini e di donne. E di amori imperituri. Che «non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Ma cosa rappresenta il calcio, nella sua essenza, se non un innamoramento perenne? Bandito, all’inizio dello scorso anno, poi soffocato da mascherine, divieti e protocolli. Vittima, anche, di scappatelle e Super tradimenti, seppur non sia ancora chiaro chi sono i lupi e chi gli agnelli. Infine, pronto a divampare di nuovo, nei salotti di casa, in piazza, sulle tribune. Nei cuori dei tifosi. In un abbraccio continentale. È il giorno di Euro 2020, sì. Poco importa per il ritardo e l’etichetta rimasta invariata per motivi di marketing. Un’iniezione di fiducia dopo l’altra, oggi la voglia di riprendersi la vita passa pure da un inno nazionale, dai pronostici e...