Mancherà Guidotti, alle prese con uno stiramento ai legamenti della caviglia e una contusione ossea. Gli altri, invece, risponderanno (quasi) tutti presente in vista dell’Ottomila chiamato Young Boys. «L’unico dubbio riguarda Covilo» racconta Maurizio Jacobacci. «Dei giocatori positivi al coronavirus Miro è quello che fa maggior fatica a recuperare dopo il ritorno dall’isolamento: dovremo valutare molto bene le sue condizioni fisiche». L’allenatore del Lugano è sereno, sorridente. Anche quando riavvolge il nastro dell’ultima partita, lo zero a zero di San Gallo, in ottica Berna: «Si tratta, banalmente, di sfruttare le occasioni» chiarisce il mister. «Ai miei occhi serviranno un mix di determinazione e concentrazione a livello di ultimo gesto. È lì che si fa la differenza, a maggior ragione se pensiamo che affronteremo una grande squadra. La migliore del campionato, per giunta in trasferta».

Il Lugano, al netto di una classifica importante, ha qualche limite. O, meglio, a fronte di una difesa ferrea (la seconda meno battuta del torneo) deve fare i conti con un attacco sterile, per non dire pasticcione e sprecone. «Io, però, non mi preoccupo per i pochi gol segnati» ammonisce il mister. «Credo in questi giocatori, come credo che un giorno o l’altro si sbloccheranno mettendo in porta tanti palloni. Proprio come fanno in allenamento, durante la settimana. Io, di mio, cerco di dare loro fiducia. È il mio compito. Devono sapere che conto su di loro altrimenti non tireranno mai fuori la prestazione». Credere. In fondo, servirà fede per superare lo Young Boys primo della classe. Dando così seguito alla prestazione del Kybunpark. Fede e sacrificio, ad immagine di Bottani capace di giostrare a tutto campo mercoledì. «A Mattia, d’altronde, non ho mai chiesto di fare la prima punta» ribadisce «Jaco». «L’ho sempre schierato dietro il compagno, come mezza punta o trequartista. Anche quando giocava assieme a Gerndt rientrava fra le linee per fare il gioco che più gli si addice. Non è vero, quindi, che gli ho cucito addosso un nuovo ruolo: semmai, quando giochiamo con tre attaccanti lui va in fascia. Ma se schiero due punte gli do libertà, perché Bottani sa quando e dove andare. Contro il San Gallo ha speso tanto, vedremo se potrà esserci dal primo minuto anche al Wankdorf. Devo gestire al meglio le energie considerando che, poi, mercoledì prossimo avremo il Losanna. E io voglio evitare infortuni in quest’ultimo scorcio di 2020».