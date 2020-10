Il calcio regionale si ferma. Non si tratta di una decisione imposta dal comitato centrale dell’Associazione svizzera di football, bensì – sottolinea Fulvio Biancardi, presidente della Federazione ticinese di calcio – una sospensione di tutte le partite nelle varie categorie fino al 12 novembre compreso. «È una possibilità che ci viene concessa dal regolamento» spiega ancora Biancardi. «Non sarà possibile organizzare nemmeno amichevoli, mentre le società potranno continuare ad allenarsi come meglio credono». La Federazione ticinese, dunque, ha voluto fare un passo per «dare una mano» in seguito alla recrudescenza del virus. «E questo nonostante l’attività, sui campi, non abbia generato contagi. I casi positivi non sono legati alle partite, insomma. Detto ciò, volevamo mostrare senso civico e solidarietà. Ora monitoreremo la situazione nella speranza che i contagi tornino a scendere, consapevoli di avere tempo per recuperare quanto rinviato». Già, perché appunto si tratta di un lungo rinvio e non di uno stop. «È come se piovesse» conclude Biancardi.