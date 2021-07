Un altro abbraccio con i tifosi. Questa volta a casa, e non in giro per il continente. Dopo la cocente e al contempo emozionante eliminazione nei quarti di finale di Euro 2020, la Nazionale svizzera è arrivata all’aeroporto di Kloten. Il volo partito da San Pietroburgo è atterrato attorno alle 13, gli sportelli si sono spalancati e dalla scaletta sono scesi 26 eroi di rossocrociato vestiti, insieme a staff tecnico e collaboratori. L’accoglienza, va da sé, è stata importante. Con tanto di pompieri a omaggiare la squadra con il doppio getto d’acqua. Xhaka e compagni si sono quindi spostati a Opfikon, dove ad attenderli c’erano decine e decine di sostenitori. Discorsi, parole cariche d’orgoglio e via di autografi. Tutti fieri, da una parte e dall’altra, per quanto mostrato e ammirato in queste tre folli settimane.