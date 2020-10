- di Massimo Solari - Il bicchiere, alla fine, è mezzo pieno. Va bene, sì. Però il 2-2 contro il Sion lascia l‘amaro in bocca. Per la sua genesi e, va da sé, per i molteplici episodi controversi del match. «I rigori ripetuti? Per me il direttore di gara ha applicato una regola ridicola» afferma senza mezzi termini Maurizio Jacobacci. «Posso capire se il portiere avanza di un metro. Ma qui parliamo di movimenti impercettibili, quasi inevitabili quando si deve provare a parare un tiro dal dischetto». Eccolo uno dei tanti crocevia della sfida di Cornaredo. Avanti il prossimo: la rete sciupata clamorosamente da Ardaiz poco prima del 70’. «Quando ho visto il pallone uscire sono rimasto a bocca aperta» ammette il mister bianconero. «Peccato, perché saremmo passati in vantaggio nel momento topico della partita. Avremmo ucciso l’incontro e messo KO il Sion». Già, la sfera però non ha gonfiato la rete. E di lì a poco Guerrero ha steso Tosetti in area. «Per esprimermi con piena cognizione di causa devo riguardare le immagini di video. Di certo si tratta di un rigore ingenuo, che non dovevamo causare. Poi se ripenso alla dinamica, beh, la decisione dell’arbitro mi sembra esagerata». Dei rigori parati da Osigwe ma fatti ripetere da Fedayi San abbiamo già detto. Non ancora della grande reazione del Lugano, sotto 2-1 a quindici minuti dalla fine. «La mia squadra ha un carattere pazzesco» evidenzia Jacobacci. «Eravamo in una situazione obiettivamente sfavorevole. Ma anche questa volta, come a Zurigo, abbiamo dimostrato cuore, coraggio e determinazione. Penso che il pareggio sia il minimo per quanto visto in campo». Sì e no. L’allenatore ritratta solo in parte: «Effettivamente nel primo tempo abbiamo creato poco, anche se la prima grande occasione è capitata a Lovric. Il Sion? È stato molto aggressivo in retrovia e bravo a sfruttare una palla persa malamente nella nostra metà campo. Dopo l’infortunio di Bottani abbiamo inoltre accusato un po’ il colpo. Va detto che per Ardaiz non era evidente farsi trovare subito pronto. Però ripeto, se avessimo segnato il 2-1 i vallesani sarebbero tornati a casa a mani vuote». È invece arrivato un pareggio che porta a quota 13 i risultati utili consecutivi a Cornaredo. Non male.