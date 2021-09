«A volte ritornano», come scriveva Stephen King nell’omonima raccolta di racconti edita nel 1978. Questa mattina, il Riva IV e una trentina di tifosi del Chiasso hanno accolto Raffael Caetano de Araújo, detto più semplicemente Raffael.

Proprio così: Raffael, non Rafael, come il sottoscritto e molti colleghi lo chiamavano nei loro articoli nel corso di quelle due indimenticabili stagioni a cavallo del 2003 e del 2005. Due brillanti campionati nella neonata Challenge League, che portarono la squadra del presidente Marco Grassi ad un passo dalla Super. In particolare nella stagione 2003-04, allorché il grande sogno rossoblù di riapprodare nell’élite del calcio nazionale si affievolì al termine della rocambolesca sconfitta per 3 a 2 patita alla Breite con lo Sciaffusa.

Aspettando gennaio

Quello di...