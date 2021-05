In casa Team Ticino sono giorni intensi. Da un lato l’entusiasmo, generato da alcuni risultati sportivi di prestigio e da una serie di progetti in gestazione. Dall’altro un paio di grattacapi sul fronte amministrativo. A breve termine, la data cerchiata in rosso sul calendario dell’associazione è comunque una: il 26 maggio. Alla Tissot Arena di Bienne, la Under 18 di Andrea Lanza contenderà ai pari età del Servette nientemeno che la Coppa Svizzera. «Sì, la soddisfazione per questo traguardo è grande» ammette Massimo Immersi, direttore tecnico del sodalizio. «Non capita spesso di firmare exploit del genere. Basti pensare che solo le U18 di Livio Bordoli e Davide Morandi, all’alba dunque del progetto Team Ticino, erano state in grado di raggiungere l’ultimo atto della competizione. E da allora...