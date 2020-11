Brutte notizie per il Milan, leader del campionato di serie A. Due giorni dopo l’allenatore Stefano Pioli, asintomatico e posto in quarantena, anche il suo assistente Giacomo Murelli è risultato positivo al test per il coronavirus. Entrambi salteranno il match in programma domenica contro il Napoli. E potrebbero poi dover rinunciare anche alla quarta giornata della fase a gruppi dell’Europa League, il 26 novembre a Lille.