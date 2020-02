Servette-Lugano. Ovvero la miglior difesa della Super League contro il secondo peggior attacco. Non esattamente le premesse più incoraggianti per i bianconeri. A maggior ragione alla luce del 2020 sin qui inebriante dell’avversario di domenica. O forse non è così? Se è vero che i granata stanno flirtando con la testa della classifica, al contempo c’è una squadra che in questa stagione...