Il suo cognome richiama una famosissima Lamborghini. Lui, però, al brivido della velocità ha sempre preferito la longevità. Già, Kazuyoshi Miura è il calciatore professionista più vecchio ancora in attività. Ha cinquantatré anni e, apparentemente, una voglia infinita di calcio. Mercoledì, ha ricevuto una maglia da titolare e, va da sé, la fascia di capitano per la partita di J League giapponese fra Kawasaki Frontale e Yokohama, la squadra in cui milita dal 2005. Al mondo, non c’è nessuno come lui. «Voglio rimanere ad alti livelli almeno fino a sessant’anni» si è affrettato a dire «King Kazu». Auguri. Anche se, in fondo, Miura è in buona compagnia: alle sue spalle, a centrocampo, giostrava un certo Shunsuke Nakamura. Quarantadue anni e un passato importante in Europa con Reggina, Celtic Glasgow...