Zlatan Ibrahimovic non disputerà gli Europei. Vittima di una distorsione al ginocchio sinistro una settimana fa con il Milan, l’attaccante svedese (39 anni) si vede costretto a dichiarare forfait. Dovrà sottoporsi a una cura di «sei settimane» ha precisato il club rossonero.

La notizia non farà certamente la felicità della Svezia, che esordirà alla rassegna continentale affrontando la Spagna il 14 giugno per poi sfidare la Slovacchia (18) e la Polonia (23). Ibrahimovic era tornato in nazionale lo scorso marzo, a quasi cinque anni dal suo addio.