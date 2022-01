Buenos Aires è il cuore pulsante del «fútbol» argentino. Più che uno sport, da quelle parti, il calcio è quasi religione. Che, nella capitale, solitamente si declina in due fedi polarizzanti: quella «azul y oro» per il Boca Juniors, e quella «rojo y blanca» per il River Plate. Incurante del clamore generato da questa storica rivalità - una manciata di chilometri più a Sud-Est, sempre nella grande area metropolitana della Regina del Plata - c’è però un club che negli ultimi anni si è inserito con prepotenza ai vertici della gerarchia nazionale. Si tratta del Defensa y Justicia di Florencio Varela, una realtà di minor prestigio, ma in forte ascesa. «La società sta vivendo un’epoca d’oro - spiega Ignacio Aliseda, nuova ala del FC Lugano, il cui viaggio verso il Ticino è partito proprio da lì -....