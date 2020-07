Giorni sospesi. Rincorrendo la normalità. A patto che ce ne sia ancora una. Il Neuchâtel Xamax, oggi, non giocherà. Lo farà domani, giovedì. Forse. Il condizionale è d’obbligo. Il coronavirus si è insinuato anche nello spogliatoio rossonero. Una positività e partitissima contro il Sion rinviata. Già, il medico cantonale deve indagare e, soprattutto, capire se mandare in quarantena o meno l’intera squadra. Ancora una volta, la Swiss Football League è in ginocchio. Lo è, di riflesso, la formazione neocastellana. Come si può pensare al calcio, solo al calcio, in queste condizioni? Impossibile.

Igor Djuric, difensore ticinese dello Xamax, sorride. Il suo, va da sé, è un sorriso carico di amarezza e frustrazione. «Il problema è cominciato venerdì, quando lo Zurigo ha annunciato la positività di Kryeziu»...