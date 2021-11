«Il 3-0 di Roma? Ricordo meglio il pareggio di Basilea»

Roma. L’Olimpico. L’Italia. Qui, la scorsa estate, la Nazionale svizzera ha vissuto uno dei momenti più bui della sua storia recente. Gli Europei, già, e un 3-0 che fa ancora male. Da quella sconfitta, però, i rossocrociati hanno saputo rialzarsi. Hanno reagito, eccome, arrivando a sfiorare il cielo con un dito nella stessa competizione continentale. Allora, sulla panchina della selezione elvetica, non c’era Murat Yakin. Che la «sua» sfida contro gli Azzurri, l’ha tuttavia già vissuta. Quantomeno, una delle due previste. «E ricordo molto meglio quella partita rispetto al rovescio di Euro 2020» ha precisato il commissario tecnico, dopo aver annunciato i convocati per le due gare decisive delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. «Al St. Jakob abbiamo dimostrare di poter giocare allo stesso livello dell’Italia, meritandoci il rispetto della compagine di Mancini» ha evidenziato Muri, rammentando lo zero a zero di inizio settembre. La sua prima gara ufficiale da selezionatore. Replicare quel risultato a Roma, per altro, potrebbe non guastare. Anzi. Manterrebbe intatte, a un turno dalla chiusura dei gironi, le chance di accesso diretto a Qatar 2022. «Ma noi vogliamo avere il nostro destino fra le mani» ha indicato Yakin, puntualizzando che «la via più veloce per i prossimi Mondiali rimane l’obiettivo numero uno». A Basilea, ha inoltre aggiunto, la Svizzera aveva dovuto rinunciare a giocatori come Xhaka, Shaqiri ed Embolo. Gli ultimi due, a questo giro, avranno invece il compito di trascinare la squadra in fase offensiva. «E sono fiducioso, Breel è in grande forma e Xherdan è tornato a giocare nel suo ruolo, da numero 10, a Lione» le ultime parole del ct.