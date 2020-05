Durante il fine settimana, il sindacato dei calciatori professionisti svizzeri (SAFP) ha condotto un sondaggio tra i membri della Super League e della Challenge League su vari temi di attualità. Più di 140 giocatori hanno preso posizione su varie questioni, determinando così la posizione della SAFP. È emerso che la maggior parte dei calciatori professionisti (il 63,9%) è favorevole all’interruzione dei campionati in considerazione della situazione attuale e delle informazioni. «In ogni caso - si legge nel comunicato stampa - il concetto di allenamento e di gioco della SFL dovrebbe essere esaminato prima dalla SAFP secondo il 79,4% dei giocatori». Il sondaggio ha anche rivelato che: il 94% dei giocatori concorda sul fatto che la loro salute debba essere la priorità assoluta; il 57% è favorevole a mettere al primo posto la sopravvivenza del club; l’86,2% rifiuta una quarantena di due mesi dell’intera squadra in un luogo specifico (separato dalla famiglia); il 73% dei giocatori rifiuta pure una quarantena di un mese; il 67,9% è favorevole alle partite di giugno, luglio e agosto che non inizieranno prima delle 20.00 a causa delle condizioni climatiche; il 67,4% è favorevole a non giocare più di due partite a settimana; il 78,5% dei giocatori non è stato ancora informato in modo trasparente sulla reale situazione finanziaria della loro società; il 94,5% non è stato ancora informato di quanto il club riceverà dai 50 milioni di franchi messi a disposizione dalla Confederazione; l’88,2% delle società non ha ancora negoziato il rinnovo dei contratti con i calciatori in scadenza a fine giugno 2020; l’80,3% chiede alla SAFP di richiedere il prolungamento del contratto alle stesse condizioni finanziarie; il 93,4% è a favore di un aumento della Super League (l’85,9% già dalla stagione 2020-21); il 57,3% è favorevole all’aumento della Super League a 12 squadre; il 26% ‘è invece d’accordo per un aumento a 14 squadre.