Akanji 5,5 Il primo tempo del difensore del Borussia Dortmund è perfetto. Soffre, con il resto della squadra, nella ripresa. Ma ha personalità da vendere. Non crolla. E dal dischetto non trema.

Xhaka 6 Trascina la Svizzera su livelli inimmaginabili. Corre come un dannato, recupera palloni, chiede ai suoi di non desistere e alla fine disegna anche un capolavoro sul quale Gavranovic mette la firma. Prosa e poesia. Purtroppo, nei quarti di finale, i suoi versi mancheranno.

Mbabu 5 Il suo ingresso è cruciale. Difende con intelligenza e affonda come meglio non potrebbe. Servendo a Seferovic un assist al bacio. La miccia della rimonta rossocrociata.

Fassnacht 5 Vale il discorso fatto per Mbabu. Coglie la chance, nonostante il match sembri sul punto di naufragare negli abissi. E se la Svizzera pareggia allo scadere, è perché lui recupera un pallone importantissimo in mediana.

Mehmedi 5 Vederlo emozionato fa quasi impressione. Lui, normalmente pacato e all’apparenza annoiato. Ma in fondo quando ti ricapita di segnare uno dei rigori decisivi contro i campioni del mondo, contribuendo a un risultato storico per l’intera nazione?

Schär 5 Forse credeva di non avere più argomenti in questo Europeo. L’incredibile trama della partita invece gli riserve un ruolo da protagonista. Dal dischetto, infatti, va in rete pure lui.

Petkovic 6 Tocca l’apice. In tutti i sensi. Da un lato è record di panchine in rossocrociato - eguagliato Karl Rappan -, dall’altro porta la Svizzera dove non si credeva potesse mai più tornare. In un quarto di finale di un grande torneo. E se ci riesce, è grazie a un match preparato a dovere, toccando i giusti tasti in spogliatoio.