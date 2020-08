A Barcellona non sono tardate ad arrivare le conseguenze dell’eliminazione europea ad opera del Bayern. I blaugrana hanno infatti comunicato di aver licenziato il tecnico Quique Setién. La decisione è stata annunciata dal club catalano a seguito di una riunione urgente del consiglio di amministrazione, convocata dal presidente Josep Bartomeu. L’8-2 incassato in Champions è stata quindi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il 61.enne, che è rimasto sulla panchina del Barça per 25 partite, non è riuscito a vincere né il campionato né la Copa del Rey. La panchina blaugrana potrebbe andare all’olandese Ronald Koeman, che dovrebbe rescindere il contratto con la Federcalcio del suo paese. Per lui sarebbe pronto un contratto biennale. Il ct dell’Olanda aveva rifiutato il Barça nello scorso gennaio perché non voleva rinunciare a Euro 2020 con la sua Nazionale.