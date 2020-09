Una vittoria e una sconfitta. Questo il bilancio elvetico nel terzo turno preliminare di Europa League, l’anticamera dei playoff. Impegnato al St. Jakob contro i ciprioti dell’Anorthosis Famagosta, il Basilea è partito subito a mille portandosi sul 3-0 salvo poi subire la verve avversaria. Al fischio finale, a festeggiare sono comunque stati i rossoblù: 3-2 e passaggio del turno, con il CSKA Sofia ad attendere i renani. In rete per i basilesi Widmer e Campo, mentre la terza segnatura è stata un’autorete. È andata male, invece, al San Gallo. I biancoverdi sono stati sconfitti per 1-0 dai greci dell’AEK Atene e devono quindi salutare la competizione.