Il Basilea eliminato dall’Europa League

Niente da fare. Troppa, infatti, la differenza fra lo Shakhtar Donetsk e il Basilea perché i renani potessero sperare di farcela. Gli ucraini sono stati superiori, sin dalle primissime battute. Sul piano del gioco e su quello del ritmo. Tant’è che Junior Moraes ha colpito dopo appena due minuti di partita mentre Taison, con evidente deviazione di Fabian Frei, ha raddoppiato al 22’. Di fatto, da quel momento in avanti lo Shakhtar ha passeggiato e gestito il risultato. Il 4-1 finale, maturato grazie al rigore di Alan Patrick per un fallo di Marchand su Taison e alla rete di Dodo,, inutile per contro il gol della bandiera renano con Van Wolfswinkel, permette così ai «Minatori» di accedere alle semifinali del «Final Eight» tedesco. Ora, al penultimo atto, il citato Taison e compagni sfideranno l’Inter di Antonio Conte a Düsseldorf. Per il Basilea, invece, si chiude un’Europa League giocata incredibilmente bene (fino al crollo di Gelsenkirchen). Il miracolo del 2013, quando i rossoblù raggiunsero proprio la semifinale, non è stato ripetuto.