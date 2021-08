Ha rischiato grosso, il Basilea di Patrick Rahmen. Alla fine, però, i renani sono riusciti a qualificarsi per la fase a gironi di Conference League. Impegnati a Stoccolma contro l’Hammarby nel match di ritorno dei playoff, i rossoblù - forti del 3-1 dell’andata al St. Jakob Park - hanno rischiato di scialacquare tutto. Sì perché i novanta minuti regolamentari si sono conclusi sul 2-0 per i padroni di casa, grazie alla doppietta firmata da Fjoluson nel secondo tempo (48’ e 54’). Un uno-due che ha di fatto permesso ai locali di recuperare lo svantaggio iniziale, portando il match ai supplementari. Un’appendice che ha visto gli svedesi trovare anche la terza rete con Amoo (101’), prima del provvidenziale 3-1 di Cabral su rigore al 109’. Dal dischetto è per forza di cose dovuto scaturire anche il verdetto finale, poiché al 120’ il risultato era identico a quello del match d’andata. Le marcature dagli undici metri di Cömert, Frei, Pululu e ancora Cabral, a fronte delle tre riuscite ai padroni di casa, hanno infine sancito il definitivo accesso alla fase a gironi dei renani.