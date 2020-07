Copione rispettato. Il Basilea non ha avuto pietà dello Zurigo, o meglio della sua Under 21. Al San Giacomo i padroni di casa hanno vinto nettamente 4-0, grazie a Frei (doppietta), Stocker e Van Wolfswinkel. Gli ospiti hanno potuto schierare solo tre «titolarissimi»: Marchesano, Pa Modou e Schönbächler. Troppo poco per infastidire i renani, che non hanno da parte loro tremato contro una squadra di ragazzini. O quasi.