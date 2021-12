È un episodio destinato a far discutere, quello che ha macchiato il 37. minuto della super sfida tra Young Boys e Basilea. Dopo la rete del pareggio renano, firmata da Millar, un accendino scagliato dalle tribune del Wankdorf ha colpito in volto Pajtim Kasami, intento a esultare con i compagni. Il centrocampista del Basilea è finito a terra, mentre gli altri basilesi hanno chiesto l’intervento del direttore di gara Feday San. Il tutto mostrando l’oggetto lanciato da uno spettatore bernese. La gara, dopo che l’arbitro ha portato al quarto uomo ben due accendini, è quindi ripresa. Ma è scontato che il club giallonero verrà punito (forse anche pesantemente) per quanto accaduto a ridosso della pausa.