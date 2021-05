Il Basilea sta facendo le pulizie di primavera, al termine del campionato di Super League. Non meno di otto giocatori dell’effettivo non porteranno più i colori del club renano la prossima stagione.

I contratti in scadenza di Luca Zuffi, Aldo Kalulu, Jasper van der Werff, Elis Isufi e Jozef Pukaj non saranno prolungati. Di più, non saranno fatte valere le opzioni d’acquisto di Timm Klose, Amir Abrashi e Jorge.