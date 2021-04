Il Basilea silura Sforza

Ciriaco Sforza non è più l’allenatore del Basilea. Ingaggiato a inizio stagione per fare meglio del suo predecessore, Marcel Koller, il tecnico paga così a carissimo prezzo la sconfitta di ieri al St. Jakob, contro il Vaduz. I renani, quinti in campionato con 36 punti, stanno attraversando una crisi nera. Il tutto con il caos societario, e il braccio di ferro tra Bernhard Burgener e David Degen, sullo sfondo.