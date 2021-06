Liberi tutti. Per 48 ore o poco più. Quanto basta per ricaricare le batterie e riempire i cuori con l’amore e l’affetto dei propri cari. Dopodiché si farà sul serio. L’Europeo è dietro l’angolo, già. E il volo che porterà i rossocrociati a Baku è lì, sulla pista di Kloten, pronto a decollare. Lo farà lunedì, quando la natura itinerante della rassegna continentale assumerà infine concretezza. Addio Bad Ragaz, dunque, con le sue infrastrutture a cinque stelle e quell’aria spensierata. Il campo d’allenamento è finito. Andate e vincete per tutti i tifosi della Nazionale elvetica. «In questo momento l’ambiente è molto sereno» afferma convinto Pierluigi Tami. Il direttore delle squadre nazionali è al primo grande torneo da manager dei rossocrociati. E le sensazioni, appunto, sono positive. «Abbiamo...