Grazie a un gol messo a segno da Benjamin Pavard, il Bayern Monaco si è aggiudicato la finale della Coppa del mondo per club in Qatar. I tedeschi emulano il Barcellona del 2009, unica squadra che era riuscita in passato a conquistare nello stesso anno Coppa, campionato, supercoppa nazionale, Champions League, Supercoppa d’Europa e Mondiale per club.