All’Estádio da Luz di Lisbona è bastata un’incornata di Coman al 59’ per portare il Bayern Monaco sul tetto d’Europa. Il Paris Saint-Germain di Neymar e Mbappé, alla sua prima finale di Champions League, ha a tratti sofferto il gioco dei tedeschi e non è riuscito ad imporsi. Per i tedeschi, che già durante la stagione hanno vinto il campionato e la coppa di Germania, si tratta del sesto successo in Champions.