Che sfortuna. Da mesi Jack e Heather Robinson progettavano il proprio viaggio in Inghilterra in occasione del loro decimo anniversario di matrimonio. La ciliegina sulla torta? Assistere al match della loro squadra del cuore, l’Arsenal, contro il Wolverhampton. Ma, poco prima dell’imbarco, la brutta notizia: «La partita Arsenal-Wolves non si terrà: la squadra ospite ha troppi assenti fra positività al coronavirus e infortuni». Un gran peccato, ha sottolineato su Twitter l’uomo, che voleva mostrare alla moglie «qualcosa di speciale che potesse ricordare per sempre»

Il post ha però fatto il giro del web, raggiungendo lo stesso Granit Xhaka. Il risultato? Il centrocampista svizzero ha deciso di intervenire personalmente, contattando tramite Instagram i tifosi originari di St. Louis. «Ho visto i tuoi tweet e quanto fossi dispiaciuto per la cancellazione del match, dato che avete atteso a lungo di poter venire a vederci», ha scritto all’uomo. «Se sarete ancora a Londra il 1. gennaio, vorrei invitarvi alla partita Arsenal-Manchester City come miei ospiti, un modo per ringraziarvi per la vostra dedizione alla nostra squadra».

Una giornata, dal punto di vista emozionale, da «montagne russe»: «Le parole non possono esprimere come mi sento in questo momento», ha subito risposto il tifoso al suo beniamino.

