Tutti i riflettori, o quasi, sono puntati sul Belgio. Sì, perché la squadra allenata da Roberto Martinez non è solo favorita per la conquista del gruppo B. A questo giro si parla infatti anche di colpo grosso. Tradotto: la vittoria finale di Euro 2020. Plausibile? Lo è, certo. Vuoi per la qualità della rosa, vuoi per il percorso di crescita iniziato dopo l’ultima rassegna continentale. In Francia, cinque anni fa, i Diavoli Rossi si erano arresi di fronte al sorprendente Galles, allo stadio dei quarti di finale. Salutato Marc Wilmots, sulla panchina belga è come detto arrivato un ct spagnolo, di cui si narrava già un gran bene in Premier League. E che, un successo dopo l’altro, ha portato il Belgio al vertice del calcio mondiale. Proprio così. Oggi Courtois e compagni occupano il primo posto del ranking FIFA. E all’ultimo Mondiale, nel 2018, hanno centrato un terzo posto di spessore, battendo l’Inghilterra nella «finalina». Solo la Francia, poi trionfatrice, era stata in grado di porre fine al percorso netto dei belgi. Una compagine, anticipavamo, che sprizza talento in ogni reparto. In particolare dalla cintola in su, dove tuttavia c’è una certa apprensione per Kevin de Bruyne. Il fenomeno del City si è fratturato setto nasale e orbita nell’amara finale di Champions persa contro il Chelsea e solo nelle prossime ore fornirà chiarezza sulle sue condizioni. Non mancherà Romelu Lukaku, macchina da gol e trascinatore nell’Inter dell’oramai ex Antonio Conte. E a proposito di origini congolesi: pure Youri Tielemans, centrocampista tuttofare del Leicester, si candida a essere tra le sorprese del torneo. A riprova dell’abbondanza in casa Belgio, vale inoltre la pena citare i vari Witsel, Mertens o Thorgan Hazard. Insomma, chi riuscirà a fermare i Diavoli Rossi, battuti una sola volta negli ultimi due anni e mezzo?

Se Eriksen mostra la via

Ci proveranno Danimarca, Russia e Finlandia. Con le prime due, va da sé, più attrezzate per giocarsi un posto al sole negli ottavi di finale. Il gruppo B, per altro, si disputerà proprio a Copenaghen e San Pietroburgo. I danesi non vanno sottovalutati. E la Svizzera ne sa qualcosa. A trascinare la selezione del ct Kasper Hjulman sarà un altro nerazzurro: Christian Eriksen. Croce e delizia a San Siro, il fantasista ex Tottenham ha più volte fatto la differenza in nazionale. E con lui vorranno mettersi in mostra anche alcuni giovani interessanti: Pierre-Emile Hojberg (pure targato Spurs) e soprattutto il 23.enne attaccante del Nizza Kasper Dolberg, in questa stagione autore di sei reti in Ligue 1. Clamorosi campioni d’Europa nel 1992, quando vennero richiamati dalle vacanze per sostituire la Jugoslavia, i danesi potrebbero essere una mina vagante anche ad Euro 2020. Da uno Schmeichel all’altro tra i pali, ieri Peter oggi Kasper, eccolo il filo sottile che unisce i due tornei. Non solo. I primi segnali erano emersi prepotentemente già ai Mondiali russi: zero le sconfitte nella fase a gironi (arricchita dal pareggio con la Francia) e amarissimi gli ottavi di finale, persi a rigori contro la Croazia, futura finalista.

Dzyuba, il gigante buono

Tre anni fa, i croati dovettero soffrire anche ai quarti di finale. Di nuovo ai rigori e al cospetto della Russia, allora padrona di casa e, nel gruppo B, pronta a sgomitare. Il commissario tecnico non è cambiato: parliamo di Stanislav Cherchesov, portiere leggendario già ai tempi dell’URSS. Toccherà a lui ricreare lo spirito dell’ultima Coppa del mondo, anche se non sarà facile. La selezione russa ritroverà il Belgio, già incrociato nel quadro delle qualificazioni, quando le sconfitte erano state due su due. Per poter contendere il secondo posto del girone alla Danimarca, la Russia deve poter contare sulla verve della sua stella: Dennis Cheryshev. L’esterno del Valencia ha vissuto un’annata in chiaroscuro, complici alcuni infortuni. Ma se in forma, la sua velocità e le sue doti in fase di conclusione possono infastidire e non poco le difese avversarie. Fascia al braccio, a condurre l’attacco russo sarà comunque l’intramontabile Artem Dzyuba. In occasione degli ultimi Mondiali, il gigante buono dello Zenit San Pietroburgo aveva realizzato tre gol. Trascinando i suoi sino ai citati quarti di finale.

Per la Finlandia è già bello esserci

La Finlandia ha già vinto. Oddio, si fa per dire. Ma a suo modo la quarta squadra che compone il gruppo B è entrata nella storia. Prima di Euro 2020, i finlandesi non avevamo mai preso parte a un grande torneo. Vi sono riusciti disputando delle buone qualificazioni, chiuse alle spalle dell’inarrivabile Italia di Roberto Mancini. E a farne le spese sono state compagini forse più quotate, come la Bosnia o la Grecia. La formazione allenata da Markku Kanerva - protagonista con la nazionale tra gli anni Ottanta e Novanta - può dunque affrontare il torneo senza paura. E facendo affidamento su una certezza granitica: l’esperienza del suo uomo chiave, Teemu Pukki. Il bomber del Norwich City - parliamo di Championship inglese - insegue il record di sua maestà Jari Litmanen. Trenta gol contro trentadue in maglia finlandese. A fare legna a centrocampo sarà per contro Glen Kamara, campione di Scozia con i Glasgow Rangers e giocatore di prospettiva. Merito della sua duttilità, osservano i bene informati. Che, comunque, non ritengono possibile l’exploit della Finlandia.

