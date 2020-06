La nuova stagione dell’AC Bellinzona parte giovedì 2 luglio con il primo allenamento agli ordini del confermato Valerio Jemmi. Visti gli sviluppi e gli allentamenti comunicati dal Consiglio federale - in special modo la possibilità di disputare partite davanti a 1.000 persone - il club granata sta pianificando la sua campagna abbonamenti i vista del prossimo campionato di Promotion League. Uno dei punti ancora da chiarire riguarda i posti in tribuna e le eventuali restrizioni inerenti la distanza tra uno spettatore e l’altro. Per questo motivo l’ACB chiede un po’ di pazienza ai suoi fedelissimi. Il prima possibile verranno inoltre comunicate le agevolazioni per chi aveva sottoscritto una tessera per la scorsa stagione, definitivamente interrotta a causa del coronavirus.