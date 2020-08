Era senza dubbio la partita di cartello, è resistita ai rinvii e quindi ha avuto ancor di più i fari puntati. Stiamo parlando della sfida tra Agno e Collinda d’Oro, giocata sul sintetico di Paradiso. L’ha spuntata il Collina con un sonoro e senza storia 4-0 (Sergi, Santillo, Skoric e Maffi). Un confronto che non si fermerà a questa giornata, entrambe puntano con forza alla promozione in Seconda. In rete, dicevamo, anche l’esterno Daniel Maffi, ex Bellinzona, autore di una grande prova. Una partita di qualità che gli vale la menzione nel nostro spazio “Il Figurino”.