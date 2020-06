C’è il sigillo di Akos Kecskes sul successo bianconero contro il Lucerna. Mercoledì il difensore ungherese ha condito la sua bella partita con la rete dell’1-0 all’80’, la sua prima con il Lugano. Con lui abbiamo parlato di questo e di tanto altro.

Akos, che serata è stata?

«Piena di gioia. Soprattutto per la vittoria e per la prestazione difensiva della squadra. Ovviamente è stato bello anche segnare il mio primo gol. Più che per la rete, però, sono soddisfatto per come ho giocato».

Solo mille spettatori ammessi a Cornaredo, ma il boato dopo la tua rete è stato impressionante.

«Sul momento non me ne sono reso conto. Quando ho rivisto le immagini in Tv, però, mi è sembrato che ci fosse lo stadio pieno. L’atmosfera era davvero speciale e i tifosi ci hanno aiutato moltissimo. Soprattutto negli ultimi...