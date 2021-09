«Il modo in cui il calendario calcistico è attualmente strutturato è ormai obsoleto». Ha esordito così Arsène Wenger, Chief of Global Football Development per la FIFA, nella conferenza virtuale indetta oggi dalla federazione internazionale. Un appuntamento attesissimo, a margine di un meeting di due giorni tenutosi a Doha, durante il quale l’ex tecnico dell’Arsenal ha esposto nel dettaglio il suo progetto di riforma del calcio mondiale, sviluppato nel corso degli ultimi mesi.

Un chiaro grido d’aiuto

«Abbiamo svolto diverse ricerche, ascoltando le testimonianze e le richieste dei vari attori coinvolti - ha proseguito il 71.enne alsaziano nel suo intervento -. Ne è emerso un quadro chiaro, che più di una volta ha assunto le sembianze di un grido d’aiuto. Il calendario attuale è sfiancante nel suo incedere, con troppi spostamenti e troppi incontri da disputare. Non vi è tempo a sufficienza per recuperare dagli sforzi profusi e il prodotto finale ne risente. È il classico problema di eccessiva quantità, che inevitabilmente intacca poi la qualità».

Tutto, secondo Wenger, nasce dalla struttura dell’attuale calendario: «Al momento sono previste ben cinque finestre dedicate alle nazionali, che comportano diverse interruzioni ai vari campionati e un gran numero di spostamenti. È un sistema vecchio e non più al passo coi tempi. Il mondo si è evoluto e il calcio, a gran voce, chiede di poter fare lo stesso. La pianificazione attuale non è funzionale per nessuna delle parti coinvolte. L’unico aspetto che vorremmo mantenere è la suddivisione - in percentuale - tra le due realtà: 20% del calendario dedicato alle nazionali e l’80% per le attività di club».

Una riforma in due fasi

Tutto il resto, invece, cambierà. Nel dettaglio, la proposta di Wenger si basa su due fasi. La prima concerne la suddivisione degli impegni: «Nel mio progetto ho inserito due opzioni, che hanno come obiettivo l’ottimizzazione delle attività. Nella prima alternativa si prevede una sola, lunga pausa per le nazionali durante tutto il mese di ottobre, con il resto del tempo dedicato alle attività di club. A giugno vi sarebbe poi spazio per una competizione internazionale (es. Mondiali), al termine della quale - a luglio - verrebbero concessi circa 25 giorni di totale pausa ai giocatori. La seconda alternativa è pressocché identica, con però due finestre dedicate alle nazionali (ottobre e marzo). Ai tempi in cui allenavo in un club avrei adorato questa idea, perché mi avrebbe permesso di lavorare con molta più continuità assieme al gruppo. Lo stesso ritengo che varrebbe anche per le nazionali, grazie all’intero mese a loro dedicato».

La seconda fase della «riforma wengeriana» tocca invece la cadenza dei tornei internazionali: «Dalla stagione 2025/2026 vorremmo implementare un nuovo ciclo. Nel dettaglio: i Mondiali si disputerebbero ogni due anni e non più quattro, in alternanza con le competizioni continentali. Ogni estate vi sarebbe così un appuntamento da seguire, per il bene di tutto il calcio mondiale. Con più tornei aumenterebbero infatti le chance per ogni federazione sia di partecipare, sia di organizzare tali eventi. Il tutto con un incremento degli introiti, a beneficio di ogni parte coinvolta. In primis i settori giovanili, che sono le fondamenta su cui poggia tutto il resto».

Scetticismo e aspetti positivi

Al netto dello scetticismo, soprattutto inerente alla possibile perdita dell’aurea di prestigio che attornia i Mondiali, la proposta piace. Anche a tanti ex campioni, che si sono esposti in prima persona per fiancheggiare Wenger nella sua causa. In primis Ronaldo, quello brasiliano, che è intervenuto durante la conferenza: «Sono convinto che il Mondiale manterrebbe l’attuale status anche a cadenza biennale. Anzi, ne parlavo con altri miei colleghi, è passato fin troppo tempo dall’edizione russa del 2018. È il torneo più bello del mondo e merita di andare in scena con maggiore frequenza. Chiedete a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi qual è la loro opinione in merito. Vi diranno senz’altro che apprezzebbero la possibilità di misurarsi su un palcoscenico simile ogni due anni, invece che ogni quattro. Senza dimenticare il discorso legato agli infortunati. Io nel 2002 rischiai di non prendere parte alla Coppa del Mondo in Giappone e Corea del Sud proprio per quel motivo. Avrei dovuto attendere almeno altri quattro anni prima di avere un’altra chance. Decisamente troppo».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Tim Cahill e Peter Schmeichel, che nei loro interventi hanno posto l’accento sulla riforma del calendario. «Quando giocavo in Premier League, vivevo praticamente in aereo. Ero infatti costretto a fare avanti e indietro dall’Australia diverse volte all’anno, per giocare con la nazionale. Questa nuova pianificazione mi avrebbe aiutato parecchio» ha rilevato l’ex bomber dei Socceroos. «I 25 giorni di pausa a luglio sono un punto fondamentale per me. Il riposo dei giocatori è sacro e con il calendario attuale viene messo non in secondo, bensì in terzo piano. È ora di cambiare questo aspetto» ha chiosato l’ex portierone danese.

©CdT.ch - Riproduzione riservata