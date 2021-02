Da un lato Champions ed Europa League. Dall’altro gli Europei itineranti e quelli U21. Per tenerli in vita e organizzarli, l’UEFA sta facendo i salti mortali. «The show must go on», già. La colonna sonora, tuttavia, non è la stessa per tutti. Anzi. Sul calcio giovanile - e le rispettive competizioni - è infatti calato un silenzio assordante. Gli ultimi aggiornamenti? Niente Youth League (il torneo dedicato alle Under 19 dei club che si contendono la coppa dalle grandi orecchie) e addio Europei U19 maschili e femminili. Se a ciò si somma un anno e più senza tornei, qualificazioni e amichevoli internazionali, ecco che il quadro dei settori giovanili e delle varie Under nazionali assume un quadro desolante. Un vero e proprio lockdown sportivo, dal quale non sarà per nulla evidente riemergere....