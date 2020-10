Il contesto e la gravità del momento sono differenti. È fuor di dubbio. Ma, oggi come allora, è l’incertezza a dettare i ritmi della popolazione. E così anche il mondo dello sport professionistico percepisce, forte, la precarietà di ungarettiana memoria. Quella del «si sta come d’autunno sugli alberi le foglie». Giocatori, allenatori e dirigenti come soldati irrequieti, insomma, in attesa di conoscere la prossima mossa del coronavirus e la reazione delle autorità. Andrea Maccoppi, 33 anni, prova a mantenere il senso della misura. Come in campo, sì. «Devo trovare alla svelta una casa per la mia famiglia, se no mia moglie chiede il divorzio» afferma ridendo il centrocampista, sbarcato a Chiasso solo da pochi giorni. Una battuta, anche per stemperare la tensione del momento. Per dire: mentre ci...