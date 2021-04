La RAI si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva - in Italia - tutte le gare dei Mondiali di calcio del 2022. Ma come? Amazon Prime Video non doveva essere a sua volta della partita? Sì, fino al comunicato ufficiale della FIFA che ieri ha fatto chiarezza sul dossier. Sarà l’emittente del servizio pubblico - sulle piattaforme tv, radio e web - a offrire in chiaro i 64 match del torneo previsto in Qatar. «Si tratta di un grande successo; siamo arrivati a questo risultato grazie a una strategia negoziale portata avanti con abilità e coerenza» ha sottolineato il presidente Marcello Foa. Attenzione però. Non è infatti escluso che Amazon possa approfittare del pacchetto, almeno in parte, grazie all’acquisto di alcuni incontri in sublicenza dalla stessa RAI. «Non dimentichiamo che la...