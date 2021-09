L’Inghilterra e il calcio. Un binomio storico, importante, che in Svizzera però non attacca. O quantomeno, considerando il peso specifico delle due realtà all’interno dell’universo pallonaro, non attacca quanto si potrebbe immaginare. Sì, i club della piccola Svizzera stanno indigesti alle grandi società inglesi. Che in Champions League, nel corso degli anni, hanno spesso pagato dazio contro le realtà rossocrociate. Talvolta senza ripercussioni, limitando la figuraccia alla singola serata. Altre invece lasciandoci addirittura le penne, venendo eliminate in maniera clamorosa.

Il bilancio resta sfavorevole

I numeri, per la verità, parlano a sfavore del calcio rossocrociato. Ma il bilancio complessivo, che contro altre nazioni - come Germania e Spagna - è impietoso, contro i club d’oltremanica non...