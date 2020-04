Il calcio svizzero non alza bandiera bianca. Non ancora quantomeno e nonostante le incertezze sanitarie, pratiche e di carattere finanziario. Per il momento Swiss Football League e club hanno deciso di non staccare la spina alla stagione 2019-20. Il calendario varato dal Consiglio federale che prevede la ripresa degli allenamenti l’11 maggio e quella dei campionati a porte chiuse l’8 giugno è dunque confermato. Naturalmente sempre che il 27 maggio giunga il via libera definitivo da parte delle autorità federali. Riuniti in videoconferenza per oltre 2 ore, i dirigenti delle società di Super League si sono confrontati sugli interrogativi ancora aperti. Non c’è unanimità. Basti pensare che Lugano e Sion si sono schierati apertamente contro il completamento del torneo. Si è ad ogni modo deciso di prendere ancora tempo. Il motivo? Si vogliono verificare nel dettaglio le ricadute di un’eventuale ripresa in termini di costi-ricavi, evitando al contempo di creare fratture con Teleclub, che detiene i diritti tv del campionato. «Oltre alle questioni legate all’implementazione delle misure di protezione, l’accento è stato posto sul calcolo dettagliato delle conseguenze economiche per i club di un periodo prolungato con match a porte chiuse» ha indicato la SFL in una nota. Ritenuta urgente è però anche «la ricerca di soluzioni supplementari per finanziare questi mesi orfani di entrate. Cosa che dipenderà pure dal sostegno o meno della Confederazione».

In attesa che vengano chiariti quelli che sono definiti aspetti «esistenziali» e questioni «sportive e socio-politiche», c’è però già chi non nasconde la propria delusione. «Agendo in questo modo verrà perso un altro mese» sottolinea il direttore generale del Lugano Michele Campana. «E in questo lasso di tempo rischiamo solo di farci male». Sì, perché - rileva il dg bianconero - «questo nulla di fatto non cancella alcuna incertezza. Anzi, peggiora le cose dal momento che non ci permette di pianificare con la necessaria tranquillità la prossima stagione». Per Campana «di fronte alle incognite sanitarie e sportive attuali serviva una decisione netta, che invece non è stata presa. Di più: solo noi e il Sion abbiamo spinto per guardare direttamente ai prossimi campionati, con 12 squadre in Super League e 8 in Challenge League. Gli altri? Mi aspettavo delle prese di posizione che non sono arrivate. Si è espresso solo il comitato direttivo della SFL e le altre società si sono accodate. Fa male». Eppure, come detto, sono molteplici i nervi scoperti: dal ricorso al lavoro ridotto, ai rischi di contagio fra i giocatori in caso di ripresa, passando per il nodo contratti e gli ammanchi finanziari. Verranno compensati? «Anche questo non è chiaro» indica Campana: «Si parla di un fondo di stabilizzazione, che in parole povere significa però altri debiti per i club». Delicatissimo è poi il tema dei diritti tv. «Gli interessi legati a Teleclub e ad altri sponsor sono importanti e in parte è comprensibile; l’impressione è tuttavia che diverse società ne siano influenzate fortemente» precisa Campana. E tra i motivi ci sarebbe la pressione della stessa emittente, certa della grande visibilità di cui godrebbe la Super League durante un’estate avara di altri eventi sportivi. Bene. Ma ora che si fa? Alle società non resta che organizzarsi in vista della ripresa degli allenamenti. «Sì, è quanto faremo dall’11 maggio» chiarisce Campana, ribadendo ad ogni modo che il 27 maggio rappresenterà il crocevia definitivo per il prosieguo della stagione.