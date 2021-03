Il calcio svizzero piange uno dei suoi più importanti protagonisti: Roger Vonlanthen si è spento lo scorso luglio ad Onex (GE), a 89 anni, nel totale riserbo. Lo si è infatti appreso soltanto oggi. Attaccante completo e di gran classe, è stato uno dei rari giocatori rossocrociati degli anni Cinquanta in grado di farsi valere all’estero. Fu infatti ingaggiato dall’Inter nel 1955, un anno dopo i Mondiali casalinghi che lo videro brillare con la Svizzera. Dopo due stagioni in nerazzurro, Vonlanthen passò all’Alessandria, per poi tornare in patria e vestire le maglie di Losanna e Servette. Disputò anche i Mondiali del 1962 in Cile.