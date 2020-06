Il calcio svizzero è tornato. E il suo biglietto da visita, porte chiuse a parte, non è stato affatto male. Sì, perché definire uno spettacolo il quarto di finale anticipato di Coppa Svizzera tra Losanna e Basilea non deve far arrossire. Perlomeno se ci si limita al lato squisitamente agonistico. La sfida della Pontaise si è chiusa dopo 120’ vissuti sull’ottovolante. Ha vinto il Basilea, che scappato sul 2-0 grazie a una doppietta di Cabral si era illuso di aver chiuso anzitempo la pratica. I vodesi guidati da Giorgio Contini hanno però rimesso tutto in discussione nel giro di due minuti. E poi, trovato il pareggio al 73’, hanno spaventato di brutto i renani.