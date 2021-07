Per tifosi e appassionati, il calciomercato è un po’ come la mattina di Natale. Un periodo da vivere tra attesa e grandi aspettative, sperando che alla fine sotto l’albero non vi sia solo carbone. Complice la concomitanza con Europei e Copa América, la finestra estiva ha fin qui faticato a decollare, ma negli scorsi giorni la giostra delle operazioni ha ripreso a girare. «Chi si aspetta un ritorno ai botti e alle spese antecedenti la pandemia, rimarrà però deluso» ci confida l’esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa.

Una nuova normalità

In attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro, tra opportunità legate alle campagne di vaccinazione e le incognite della variante Delta, il calcio deve ancora fare i conti con gli strascichi dell’ultimo anno e mezzo: «Le squadre, salvo...