Uno degli stadi più iconici e famosi del calcio cambierà nome, almeno per un anno: il Camp Nou, che ospita fino a 99.000 spettatori e che è usato dal 1957 dal FC Barcellona, sempre con lo stesso nome. Ad annunciarlo è la società stessa: ed è per una^ buona causa: i profitti derivati dal diritto di dare un nuovo nome allo stadio saranno infatti devoluti alla lotta contro la pandemia di COVID-19.

«Vogliamo inviare un messaggio universale: per la prima volta qualcuno avrà l’opportunità di mettere il proprio nome sul nostro stadio e le entrate andranno a tutta la comunità», ha detto il vicepresidente del club Jordi Cardoner.

I diritti per il nome saranno ceduti per la stagione 2020/21.