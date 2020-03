«Faremo il possibile per portare a termine la stagione». Lo ha ribadito Claudius Schäfer, CEO della Swiss Football League (SFL), in un’intervista alla NZZ. Allo stesso tempo, la SFL è ben cosciente delle estreme difficoltà dovute alla pandemia. «Non siamo virologi e sappiamo che in molti vedono le cose diversamente, ma nonostante tutto vogliamo mostrarci ottimisti», ha affermato Schäfer. «Ci sono giunti dei segnali positivi. La Federazione giapponese ha annunciato l’intenzione di riprendere il suo campionato in maggio e per quanto concerne la pandemia da coronavirus, il Giappone ha solo qualche settimana di vantaggio sulla Svizzera».