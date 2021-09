Sommer 5,5 L’effetto Euro non è svanito. Il capitano ipnotizza Berardi e soprattutto Jorginho dal dischetto. Fenomeno.

Widmer 4 Insigne è piuttosto in palla. Il laterale del Magonza, comunque, lo tiene a bada in un modo o nell’altro.

Elvedi 5 Partitona per Nico. Insieme a Sommer, è il baluardo al quale si aggrappa la squadra nei momenti complicati.

Akanji 4,5 Non efficace come il compagno di reparto. Ma, comunque, bravo a contenere la forza d’urto italiana.

Rodriguez 3 Commette un’ingenuità colossale. Anzi due. Sommer, come negli ottavi di Euro 2020 con la Francia, lo salva. Fa bene, al fischio finale, ad abbracciarlo con vigore.

Frei 4 Ha tutti i riflettori puntati addosso. E, tanto per aumentare la pressione, veste la 10 di Xhaka. Non incanta, è vero, ma le gambe non gli tremano.