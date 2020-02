Nato a Napoli nel 1974, Marco Bellinazzo lavora a «Il Sole 24 Ore» da oltre quindici anni. È uno dei massimi esperti di economia sportiva in Italia. Per questo, gli abbiamo chiesto un parere sul fair play finanziario e sul caso Manchester City. Da dove cominciamo? Semplice, dalla sentenza della camera di giudizio del Club Financial Control Body, l’organo UEFA chiamato a sanzionare chi sgarra con i conti: per le prossime due stagioni i «Citizens» resteranno senza coppe.

«Purtroppo, il comunicato stampa era scarno» racconta Bellinazzo. «Non entrava nei dettagli tecnico-economici. Sappiamo che il Manchester ha sovrastimato i suoi ricavi e conosciamo il periodo, dal 2012 al 2016», ma che il tutto sia riconducibile a contratti di sponsorizzazione gonfiati, beh, «siamo noi a dedurlo».

«Il caso Juventus è diverso»

La sentenza, di fatto, è l’ultimo capitolo di una lunga storia con al centro il Manchester City e il suo proprietario, lo sceicco Mansur. I contratti di sponsorizzazione, la pistola fumante insomma, sarebbero legati a società vicine o nella migliore delle ipotesi riconducibili alla proprietà. Una pratica irregolare secondo i principi del fair play. Bene, ma in Europa questa parrebbe un’abitudine molto comune. Perché punire solo e soltanto il Manchester City? Parliamo di una decisione politica? «No, non credo che l’UEFA abbia fatto valutazioni politiche. Il principio del fair play, inoltre, è sacrosanto: puoi spendere solo quello che guadagni. Ora, si ritiene che il City sia venuto meno a questa regola».

Dicevamo degli altri. Già, la Juventus e Jeep hanno stretto un accordo commerciale. Fin qui tutto bene, se non fosse che entrambe le società sono collegate alla Exor degli Agnelli. «Il problema in questo caso non si pone» chiarisce Bellinazzo. «Sì, parliamo di due aziende sotto la medesima proprietà. Però l’accordo, che vale 40-50 milioni di euro, rientra nei parametri UEFA: le sponsorizzazioni, infatti, non devono superare il 30% del fatturato strutturale. Ecco, se la Juve fatturasse 130 milioni ci sarebbe un problema. Ma il club bianconero viaggia oltre i 400 milioni di euro».

Viceversa, il Paris Saint-Germain degli albori se la cavò con un compromesso. «Quando il club fu acquistato dal fondo sovrano qatariota il fatturato si aggirava sui 100 milioni. Ma, retroattivamente, fu firmato un contratto di sponsor con l’ente del turismo del Qatar di 150 prima e 200 milioni per le stagioni a venire». I parametri erano sproporzionati, ma gli avvocati del PSG riuscirono a dimostrare che quell’accordo non rientrava nella categoria classica (il cosiddetto «main sponsor») bensì era ad ampio respiro. «Era, in effetti, legato al giro d’affari del turismo e ai Mondiali del 2022. Perciò fu trovato un compromesso».

Il City, come è noto, ricorrerà al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, il mitico TAS. Qualche dubbio, la sentenza dell’UEFA, lo lascia. «C’è una prima, forte contraddizione» spiega Bellinazzo. «Per dire: i contratti del City non sono più grossi di quelli del PSG. E ancora: la sanzione, la più grave nella storia del fair play finanziario, tiene conto del fatto che un club come il Manchester in Inghilterra ha accesso a sponsorizzazioni importanti e ha introiti maggiori?». C’è chi punta il dito contro Etihad, la compagnia aerea legata a Mansour che, del City, è sponsor: degli 80 milioni di euro all’anno garantiti, solo 10 stando alle indiscrezioni di Football Leaks venivano versati da Etihad; gli altri provenivano dall’Abu Dhabi United Group dello stesso Mansour. «Ma parlare di falso in bilancio è sbagliato. È un problema di Etihad».

«Sì ai nuovi capitali»

In conclusione, che giudizio dà Bellinazzo al fair play finanziario? «Ha posto un freno alle spese: quando fu introdotto, il calcio in Europa bruciava 1,7 miliardi di euro, oggi il saldo è positivo. Poi, è vero, il sistema fu studiato perché gli Abramovich non crescessero troppo, finendo per cristallizzare il dominio dei soliti». Tradotto: club come il City o il PSG per arrivare al top hanno dovuto aggirare le regole, o quantomeno usare la furbizia. «Il fair play è stato criticato perché viola la libertà d’impresa e limita la concorrenza, però è coerente con le leggi dell’UE. Detto ciò, adesso servirebbe un sistema 2.0. Qualcosa che non disincentivi l’ingresso di nuovi capitali e azionisti». Già, immaginatevi il Berlusconi che rese grande il Milan oggi: avrebbe molto meno spazio di manovra.

