Il Chiasso chiude con un sorriso il suo tormentatissimo campionato 2019-20. Salvato, in pratica, dalla pandemia e dal blocco delle retrocessioni, l’undici di Alessandro Lupi perlomeno ha salvato l’onore centrando una bella vittoria al Riva IV contro lo Stade Losanna dell’ex Stefano Maccoppi. I rossoblù si sono imposti per 3-1 grazie alla tripletta del loro uomo migliore, Antunes. Indolore la sconfitta del Vaduz a Kriens (2-1): la squadra del Principato ha comunque blindato il secondo posto sinonimo di spareggio dal momento che il Grasshopper, terzo in classifica, è letteralmente crollato al Letzigrund nel derby contro il Winterthur. Le cavallette sono state superate con un tennistico 6-0. Incredibile, ma vero. Il Vaduz, ora, aspetterà di conoscere chi fra Thun e Sion dovrà affrontare per tentare l’assalto alla Super League.