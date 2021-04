Tanto tuonò che non piovve.Ed è proprio parafrasando l’antico detto che si può riassumere il risultato ad occhiali con il quale Chiasso e Kriens si sono lasciati ieri sera sull’impeccabile tappeto verde del Riva IV. Un pareggio, che al momento potrebbe essere favorevole ai lucernesi, giunti in Ticino con l’esplicito intento di non perdere.

Pareggio, che permette a Maccoppi e compagni di restare nella scia del Kriens e di giocarsi tutto nelle restanti otto partite. Ne è convinto pure il capitano chiassese che precisa: “Siamo più che mai vivi ed abbiamo giocato sicuramente con meno paura rispetto a loro. Purtroppo, non abbiamo sfruttato quanto creato. Per quanto attiene i due interventi incriminati nella loro area, posso dire che il secondo era nettissimo, visto che il loro difensore ha deviato la traiettoria del tiro con il braccio alto”. Come sempre animato da riferimenti filosofici Mister Raineri: “Se non puoi vincere non devi nemmeno perdere ed in altre circostanze avremmo perso. Da qui all’ultima giornata di campionato vedremo chi avrà maggiori risorse nervose e fisiche e noi, da questi punti di vista siamo prontissimi. Questa sera abbiamo cercato di fare la partita, ma come nel matrimonio bisogna essere in due a volerlo, così anche nel calcio vale la stessa regola non scritta. Questa sera eravamo soltanto noi a volere concretamente la vittoria”.