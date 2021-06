Il Chiasso non cambia allenatore. Nonostante la retrocessione in Promotion League, i rossoblù hanno confermato Baldo Raineri. «La proprietà - si legge in una nota - ha ritenuto il suo lavoro in linea con la volontà di proporre un calcio moderno, offensivo e di costruzione, finalizzato alla ricerca del controllo del gioco». L’obiettivo è quello di dare continuità al lavoro svolto nella scorsa stagione. «Abbinato alla volontà di inserire nel gruppo il maggior numero possibile di giovani ticinesi». E le ambizioni? «La promozione diretta non sarà un obbligo ma l’eventuale risultato generato dal raggiungimento dei due principali obiettivi che il club si è posto nei prossimi 3 anni».