Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (TAS) ha rifiutato gli appelli di Yverdon e Rapperswil contro la decisione dell’Associazione svizzera di football (ASF). I due club, in particolare, contestavano l’annullamento della stagione 2019-20 ad eccezione di Super, Challenge e Coppa Svizzera. Nello specifico, le ambizioni di promozione di vodesi e sangallesi sono state sopite, poiché l’ASF ha ribadito che nessuna promozione e retrocessione sarebbe stata possibile.

Yverdon e Rapperswil si sono rivolti al TAS lo scorso 11 maggio: i primi hanno chiesto che il TAS riconoscesse la promozione in Challenge League e in seconda battuta la ripresa del campionato di Promotion League; i secondi solamente di poter tornare in campo per concludere la stagione. Al momento dello stop causa coronavirus, l’Yverdon era al comando con 7 punti di vantaggio sul Rapperswil secondo. Il TAS ha avviato una procedura accelerata per poter decidere nel più breve tempo possibile. Il comitato centrale dell’ASF è stato ritenuto competente in materia dai giudici losannesi. Di più, viste le circostanze non ha violato nessun regolamento né agito in maniera arbitraria. La sentenza, va da sé, fa la fortuna del Chiasso: dalla Challenge League, infatti, questa stagione non retrocederà nessuno.